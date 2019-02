The Voice Family : des nouvelles de Camille Schneyders, ancien Talent de Vitaa

Fondé en 2016, le label Indifference Prod travaille avec de nombreux artistes comme Slimane, Dadju, Tal, Lisandro Cuxi, issu de la version française de The Voice, ou encore Maître Gims… Et c’est justement avec un titre de ce dernier que Camille s’était présentée l’année dernière aux auditions à l’aveugle décrochant les buzz de Matthew et Vitaa. La coach avait marqué un grand coup en appelant par téléphone le rappeur afin qu’il donne quelques arguments en sa faveur !

On se souvient également du duo entre Gims et Camille sur le morceaux 'Caméléon' qui avait ouvert en force le troisième Live. Une belle histoire née dans The Voice Belgique qui se poursuit en dehors.

