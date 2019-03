The Voice Family : changement de look et nouveau single pour Tyana P - © Tous droits réservés

Souvenez-vous de son Blind audition incendiaire sur le titre 'Fancy' qui avait décroché trois buzz et une battle de rap mémorable entre Quentin Mosimann, BJ Scott et Big Flo & Oli, seuls à ne pas s’être retournés mais dont ils se mordront les doigts tout au long de la saison.

La jeune femme a également marqué les esprits lors des Lives avec son mash-up endiablé de 'Pump Up the Jam' et 'Alors on danse', ou encore lorsqu’elle a partagé la scène avec la chanteuse LP sur 'Lost in you'.

Arrivée jusqu’en finale dans l’équipe de BJ Scott, Tyana s’est ensuite consacrée à ses études de mode dans une prestigieuse école parisienne.