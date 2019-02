Vitaa vient en aide à Typh Barrow dans The Voice Belgique

"Si j’étais toi, j’irais dans l’équipe de Typh !"

En battle contre Matthew Irons après la brillante prestation de Romane, Typh a reçu un soutien inattendu de la part de sa collègue féminine, Vitaa.

"Je pense que dans son équipe il y aura une vraie place pour toi. Musicalement ça va matcher de folie." assure-t-elle au jeune Talent venue tenter sa chance avec succès sur une chanson de Major Lazor ft. Ellie Goulding.

Mais Vitaa ne s’est pas arrêtée là et a laissé entrevoir la bonne entende qui règne aussi hors caméra avec la petite nouvelle de la saison 8 : "J’apprends à connaitre Typh, et son univers. On chante ensemble, on passe du temps en coulisses aussi." a dévoilé la chanteuse.

De son côté, Typh n’a jamais manqué de mentionner la bienveillance avec laquelle elle a été accueillie au sein de la famille The Voice : "Mes trois collègues sont hyper bienveillants et accueillants. Ils m’aiguillent quand j’ai des questions, des doutes. Ce sont des camarades de jeu, on se marre, on s’envoie des petites piques. Mais il y a une chouette solidarité et de l’échange derrière." nous avait-elle confié lors des enregistrements des Blinds.

La prestation de Romane, qui a sans surprise rejoint la team Barrow, est à revoir sur notre site.