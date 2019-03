The Voice Belgique : Vitaa charmée par la voix de Jo-Ann lui offre une seconde chance !

De nature timide et réservée, Jo-Ann Teop s’est métamorphosée sur la scène des Duels avec le tube de Shawn Mendes, 'Mercy', et a époustouflé sa coach Typh Barrow. Une évolution qui n’est pas passée inaperçue auprès des autres coachs et particulièrement Vitaa !

Alors lorsque Typh choisit de continuer l’aventure avec son adversaire Iris, la chanteuse de RnB n’a pu se retenir d’actionner le buzzer des Talents volés tandis que la jeune Bruxelloise de 16 ans était en pleure et que le public clamait son nom !

Un buzz pourtant lourd de conséquences puisque son équipe affichait déjà complet. "Je me suis mise dans une situation horrible, il y a quelqu’un dont je vais devoir me séparer." reconnaît-elle alors qu’une décision importante l’attend.

Sur le fauteuil des Talents volés, se trouvent d’un côté la douce Estelle et sa voix atypique, de l’autre Camille et son univers qui plait tant à la coach… Son choix est fait. "Je vais garder Camille et Jo-Ann que je viens de récupérer. Je suis désolée pour Estelle."

Pour Estelle Tilleman, soutenue par ses camarades de la saison 8 au moment de leur dire au revoir, l’aventure s’arrête aux portes des Lives.