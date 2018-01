The Voice Belgique : une septième saison lancée avec succès

Ce mardi 9 janvier avait lieu le premier Blind de cette septième saison de The Voice Belgique. Avec une part de marché de 27,6%, le programme a été leader tout au long de la soirée, toutes chaines confondues.

Il faut dire que le banc des coachs était particulièrement en forme et que les Talents étaient à la hauteur.

Parmi les moments forts de la soirée, Slimane a ému tout le monde, en découvrant son ancien camarade de casting Woody Wittock, avec qui il partage la perte d'un ami commun. À fleur de peau, et encore tout imprégné de son expérience de 'The voice, la plus belle voix sur TF1', il a eu du mal à retenir ses buzz et compte déjà 4 talents dans son équipe. Ses camarades Vitaa, Matthew Irons et BJ Scott ont été plus stratèges.

Un très bon début pour l'émission qui augure de belles semaines à venir.

Rendez-vous le 16 janvier à 20h20 pour le 2ème Blind.