The Voice Belgique : une première soirée des Lives haute en couleurs

C’est l’équipe de Matthew Irons qui a ouvert les festivités : Charlotte Foret a interprété un classique de Queen "Show must go on", suivie de Pavel Guershovitch et de sa reprise de -M- "La bonne étoile". Amanda Gielen a opté pour "Let me blow your mind" de Eve ft. Gwen Stefani, enfin Muriel D’Ailleurs a repris "Mon frère" de Maxime Le Forestier.

Résultats : Charlotte Foret a été choisie par le public et Pavel Guershovitch a été sauvé par son coach.