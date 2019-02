The Voice Belgique : une deuxième soirée de Duels explosive !

On retiendra aussi des duos que tout semblait opposer mais qui ont offert des instants magiques comme la confrontation de l’eau et du feu entre Malika et Alice ; le rockeur John L face à la sensibilité de Jeremy, qui ont eu la chance d’être coachés par BJ Scott ; et enfin "les intonations orientalisantes" de Zainab pour citer Vitaa contre le crooner Thomas.

Clou du spectacle, Pavel et Jean-Marc ont clôturé la soirée en apothéose par une ambiance de folie sur une reprise à la guitare de 'Dusty Men' qui en a étonné plus d’un, y compris Saule en personne venu assister aux répétitions.

