The Voice Belgique : un troisième Live plein de surprises !

Enfin, c’est l’équipe de Matthew Iron qui a clôturé cette troisième soirée de live : Samir Ziatt a interprété "Lonely Boys" de The Black Keys et Ola Polet a enchaîné avec "Yesterday" des Beatles. Charlotte Forest a opté pour "Shallow" de Bradley Cooper et Lady gaga et enfin Pavel Guershovitch a terminé sur "If I ain’t got you" d’Alicia Keys.

Résultats : Charlotte Foret et Ola Polet ont été choisi par le public et Pavel Guershovitch a été sauvé par son coach