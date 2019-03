The Voice Belgique : un troisième épisode de Duels sous haute tension !

Mais une ambiance de feu était aussi de la partie grâce à l’explosif 'Give it Away' repris par Samir Ziatt et Camille Poupet qui ont offert le combat du siècle sur le ring. Ou encore lorsque Mehdi Doughnane et Guillaume Vermeire ont repris du Michael Jackson sur 'Dirty Diana'. Un défi pour l’un comme pour l’autre mais où Guillaume s’est démarqué.

Mardi prochain, rendez-vous sur la RTBF pour la toute dernière soirée des Duels où l’on connaîtra enfin les équipes finales ! Quels seront les derniers Talents à se qualifier pour les Lives ? Réponse le 12 mars à 20h20 sur La Une.