The Voice Belgique : un quart de finale fort en émotions !

Enfin, c’est l’équipe de Slimane qui a clôturé cette quatrième soirée de live : Emanuel Ibraim a interprété "Never enough" de Loren Allred, Guillaume Vermeire a repris " The thrill is gone" de BB King et enfin, Sophie Depireux a terminé avec "Figures" de Jessie Reyez.

Résultats : Guillaume Vermeire a été choisi par le public et Emanuel Ibraim a été sauvé par son coach.