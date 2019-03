The Voice Belgique : un deuxième Live riche en Talents !

Enfin, c’est l’équipe de Typh Barrow qui a cloturé cette première soirée de live : Mattéo Terzi, a interprété "Jeune et Con" de Damien Saez et Cloé Zimmer a enchaîné avec "Dancing on my own" de Calum Scott. Jeremy Charron a opté pour "Tu n’es plus là" d’Amel Bent et Jean-Christian Muneza "Django" de Dadju.

Résultats : Cloé Zimmer a été choisie par le public et Mattéo Terzi a été sauvé par sa coach.

Big Flo et Oli étaient les invités de ce LIVE 2, ils ont interprétés leurs tubes "Plus tard" et "Sur la lune".

Rendez-vous mardi 2 avril prochain pour le troisième live, huitième de finale, de The Voice Belgique Saison 8