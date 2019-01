The Voice Belgique : un deuxième Blind riche en rebondissements !

Neuf talents ont rejoint l’aventure The Voice Belgique, ce mardi dernier sur La Une ! Des prestations qui ont mis le feu, encadrées de moments complètement déjantés où Talents et coachs se sont lâchés comme jamais…

A commencer par la demande insolite de Max Montagne aux coachs retournés, un massage… qui se soldera plutôt par une battle d’accents hilarante entre Vitaa et Slimane !

Retenons également le grand moment de télé offert par Slimane un peu plus tard après la prestation de Muriel D’ailleurs, candidate haute en couleurs qui a enflammé le plateau sur 'I just want to make love to you'. Fou rire général lorsqu’il utilise maladroitement une expression de BJ Scott ! Ça a discuté fruits et légumes entre un Slimane mortifié et Muriel qui rejoint malgré tout son équipe.

La plus belle surprise de la soirée a été offerte par Hilario Dos Santos, dont la voix androgyne en a étonné plus d’un. "Tu es exactement ce que j’attendais depuis le début." lui confie Vitaa, sa coach, qui avait mis toutes les chances de son côté en bloquant son principal rival de la soirée.

Ce deuxième Blind s’est clôturé par une avalanche de buzz pour Pavel, qui a fait sensation avec sa reprise guitare-voix de 'Cream'. "Tu vas faire la fierté de ce programme" prédit Typh, tandis que le jeune homme continue l’aventure avec Matthew.

De quoi être encore plus impatient de découvrir le prochain numéro et sa nouvelle fournée de candidats. Rendez-vous mardi 22 janvier à 20h20 sur La Une.