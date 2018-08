The Voice Belgique : Typh Barrow est la 4ème coach de la saison 8 !

Qu’est-ce que tu rechercheras en particulier chez un Talent ?

Je chercherai avant tout des voix qui me communiquent quelque chose. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas un type de voix en particulier qui me séduira. Je n’aurai pas besoin non plus qu’un Talent fasse l’étendue du piano avec sa voix ou fasse de grandes pirouettes… Justement, j’ai plutôt tendance à être sur la réserve par rapport à ça. J’ai surtout besoin d’une voix qui me communique des émotions, qui me procure quelque chose et qui me dresse les poils. Parfois, ça n’a pas besoin d’être des chanteurs avec des années de métier. En fait la voix, c’est le reflet de l’âme et j’ai besoin d’être touchée.

Peu importe le style du Talent ? Un Talent d’un tout autre style que toi peut te séduire ?

Oui bien sûr ! De toute façon, j’ai quand même une formation qui est très diverse et des influences musicales qui sont très variées : j’ai commencé par le classique, puis je suis passée au jazz au Conservatoire, là je fais plutôt de la pop… J’ai écouté aussi beaucoup de soul, beaucoup de hip-hop… Je pense que c’est la diversité qui fait la richesse. Je crois que c’est aussi ce que le public a envie d’entendre et d’écouter. J’espère avoir une équipe la plus colorée et la plus diverse possible avec des voix en tout genre. Plus la voix est particulière, plus elle me touchera, peu importe son spectre vocal.

Tu as des appréhensions pour cette toute première saison en tant que coach ?

Evidemment ! C’est quand même une grande aventure. Je me retrouve aussi aux côtés d’artistes que j’aime beaucoup, que j’écoute et qui ont déjà une certaine expérience dans The Voice que je n’ai pas. Donc il y a forcément une petite appréhension par rapport à ça. Il y a aussi l’envie de bien faire et de pouvoir répondre aux attentes des candidats. Je sais que, pour avoir monté les échelons petit à petit dans ce métier, les candidats arrivent avec beaucoup d’espoir et beaucoup de rêves, il faut pouvoir les accompagner là-dedans. Tout ça va être une grande aventure pour moi.

Un petit mot sur tes futurs collègues coachs ?

J’ai déjà rencontré Matthew et je trouve que c’est un super mec en plus d’être un super artiste et super musicien. Il a un talent fou. Slimane et Vitaa, je ne les ai encore jamais rencontrés en vrai mais j’ai eu l’occasion de suivre leur aventure à The Voice l’année passée et je les ai trouvés super sympas. Je me réjouis de les rencontrer et de passer cette aventure à leurs côtés.