The Voice Belgique : trio enflammé entre Typh, Matthew et Samir !

A court de mots face à la prestation de Samir, Typh et Matthew l’ont rejoint sur scène pour un jam à trois sur le titre d’Otis Redding, '(Sittin’ on) The Dock of the Bay'.

Un plaisir de partager ce grand classique de la soul qui ne rendra pas le choix du Samir des plus évidents. Mais l’insistance de Matthew finira par payer puisque c’est son équipe qu’il décide de rejoindre. Le coach a déjà plein d’idées d’arrangements pour le futur et souhaite "réinventer la musique" avec lui. Ça promet pour la suite ! La voix de Samir, Talent de 43 ans venu de Tourcoing, complète sa team.

Rendez-vous mardi 19 février à 20h20 sur La Une pour la première soirée des Duels.