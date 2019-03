The Voice Belgique : revoir le dernier épisode endiablé des Duels

The Voice Belgique : revoir le dernier épisode des Duels - © Tous droits réservés

Aux côtés des larmes, le stress était bel et bien au rendez-vous avant les prestations d’Amanda et Jasmine, qui ont difficilement retenu les paroles de 'Thriller', ou lorsque Slimane a dû se montrer dur en coaching avec Sophie et Alexandre. Heureusement, les deux duos s’en sont sorti avec brio, faisant la fierté de leur coach respectif.

Dans un registre humoristique, Matthew et Slimane se sont joué de leur Talents en les piégeant sur leur choix de chanson. Des moments mémorables à revoir ci-dessous et sur notre site.

On retient également la prestation envoûtante de Charlotte Foret face à Sophie Jonniaux sur le titre 'Glorybox' de Portishead. La jeune artiste de 18 ans, qualifiée pour les Live, a une fois de plus mis tout le monde d’accord et rendu jaloux Slimane de Matthew…

Enfin, Max Montagne et Dilan Oszu ont clôturé le show en beauté sur le titre rythmé 'Laissez-les kouma' de Zaho ft MHD. Ensemble, ils ont mis une dernière fois le feu au ring et fait danser les coachs.