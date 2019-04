The Voice Belgique : revivez la soirée de la grande finale !

Avec la présence exceptionnelle de Pascal Obispo, Jenifer et Loïc Nottet, la finale de The Voice Belgique saison 8 était à ne pas manquer ce mardi 23 avril sur La Une.

Chaque Talent a défendu sa place avec un titre inédit avant de partager la scène avec leur coach. Les deux derniers Talents encore dans la course ont ensuite chanté leur morceau "Best of", soit le titre le plus marquant de leur aventure.

Après une dernière performance signée Loïc Nottet, le nom du gagnant a été révélé. Charlotte est la lauréate de la saison 8 et succède à Valentine Brognion.

Revivez cette folle soirée ci-dessous.