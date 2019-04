The Voice Belgique : retour sur le parcours des finalistes

Expérimenté et doté d’une palette vocale impressionnante, Guillaume c’est le candidat solide de cette huitième saison, pour citer son coach Slimane. Venu tenter sa chance avec 'Wicked Game' de Chris Isaak à la guitare, il fera se retourner trois coachs. C’est Slimane qu’il choisira, rencontré il y a quelques années sur un autre casting.

Depuis, une belle complicité s’est installée entre le Talent et son coach qui n’hésitent pas à se frotter à tous les styles, en commençant lors Duels. Plutôt dans un registre blues-rock avec son groupe Kaptain Oats, Guillaume fera confiance à son coach en s’essayant à du Michael Jackson face à Mehdi. Un pas en dehors de sa zone de confort qui portera ses fruits.

Depuis les Lives, le Talent a toujours pu compter sur l’appui du public grâce à des performances mémorables comme sa reprise d’Elvis avec 'Always On My Mind', de BB King avec 'The thrill is gone', mais aussi en français avec 'Un homme heureux'. Pour se qualifier en finale, le Namurois a révélé son brin de folie et lâcher-prise sur 'Another Love' de Tom Odell. Sa technique vocale et sa précision portées par une grande voix sont ses forces.