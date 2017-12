The Voice Belgique : Rendez-vous le 9 janvier sur la Une

Plus de 2000 candidatures reçues pour cette nouvelle saison de The Voice Belgique. Ils sont 108 à avoir franchi le cap des présélections. Ils ont entre 16 et 54 ans, et viennent des quatre coins du pays (Wallonie, Bruxelles et même de Flandre). Ils vont devoir séduire et convaincre des coachs exigeants lors de l’étape cruciale des “Blinds” pour pouvoir rester dans l’aventure. Qui sera la plus belle voix de Belgique et décrochera le titre tant convoité de The Voice Belgique Saison 7 ?

Les “Blinds” se déroulent au cours des six premières semaines. Le principe reste le même : les talents, accompagnés d’un orchestre live, passent tour à tour sur scène et interprètent une chanson connue. Si un coach est séduit par la prestation du candidat, il buzze. Son fauteuil se tourne alors vers la scène et le coach peut découvrir le visage du talent qu’il aimerait compter dans son équipe. Si un seul coach buzze, le talent fera d’office partie de l’équipe du coach en question. Par contre, si plusieurs coachs buzzent, le talent pourra choisir l’équipe qu’il veut rejoindre.

A l’issue des 6 Blinds, chaque coach comptera 12 talents dans son équipe, donc 48 talents sélectionnés pour la seconde étape : "Les Duels".

The Voice7, Là où naissent les étoiles. Mardi 9/1, 20h25, La Une