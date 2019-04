The Voice Belgique : remportez l'une des dernières places pour assister à la finale !

Qui de Charlotte, Ola, Guillaume, Emanuel, Iris, Mattéo, Hilario ou Nicholas aimeriez vous voir en finale ? Donnez-nous VOTRE carré de finalistes ci-dessous et tentez de remporter 3 x 2 places pour ce Live ultime qui aura lieu le mardi 23 avril à Liège.

Saisissez cette dernière chance de voir les Talents en vrai et en compagnie de nos quatre coachs, Slimane, Vitaa, Matthew Irons et Typh Barrow. De plus, Jenifer, Pascal Obipso et Loïc Nottet seront de la partie pour cette grande soirée. Un moment unique de l'aventure à ne pas manquer !

Bonne chance !