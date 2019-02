The Voice Belgique : première soirée des Duels riche en émotions et rebondissements !

Slimane et Vitaa n’ont pas attendu de savoir qui était sélectionné par leur coach avant d’appuyer sur le buzzer des Talents volés. C’est ainsi que Maëlle se retrouve dans l’équipe du premier et Estelle dans celle de la deuxième. Youry a quant à lui été volé par Matthew.

Autre surprise, la présence d’invités de marque en répétition. Nos Talents ont ainsi bénéficié des bons conseils de Camille Lellouche, Tal et Pablo Andres… Un certain James Bay s’est aussi invité par écran juste avant la prestation d’Estelle et Ola, de quoi les motiver encore plus sur le titre 'Let It Go'.

Ils continuent l’aventure au terme de la soirée : Nicholas Brynin, Luna Van den Hauwe, Jean-Christian Muneza, Emanuel Ibraim, Naïm Lallali et Ola Polet.

Rendez-vous mardi 26 février à 20h20 sur La Une pour une deuxième soirée des Duels.