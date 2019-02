The Voice Belgique : premier choix difficile pour la nouvelle coach Typh Barrow

Après le premier buzz, le premier Talent dans son équipe, c’est l’heure du premier déchirement pour Typh Barrow qui doit se séparer d’un de ses poulains.

C’est la règle des Duels et elle est la même pour tout le monde. A l’issue de chaque performance, elle ne pourra en garder qu’un seul dans son équipe.

Heureusement elle a encore pu compter sur l'expérience de ses camarades en début d'émission... "C’est le moment que je redoute le plus. Je l’ai vécu en tant que Talent et en tant que coach et je trouve que c’est celui qui est le plus compliqué" a mis en garde Slimane avant de lui conseiller de "choisir avec le cœur". "Ne pleure pas, il faut essayer de rester objectif. Le truc, c’est de se projeter sur les Lives" a poursuivi Vitaa… Leurs conseils ont-ils été bénéfiques ?