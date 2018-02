The Voice Belgique : plus qu'un seul Blind avant les Duels

La soirée a débuté avec Edoardo qui a été le "buzz de coeur" de BJ Scott. Avec son interprétation de "When I Was Your Man" de Bruno Mars, le Talent a séduit la "Mama" de The Voice Belgique dans les dernières secondes de la prestation.

De son côté, David-Adrian a convaincu trois coachs de se retourner grâce à une prestation très rock et affirmée. C'est Matthew qui a raflé la mise et récupéré le Talent dans son équipe.

Le leader de Puggy était très en forme puisqu'il a également attiré Sara dans son camp ! Après un gros match avec Slimane, Matthew a su convaincre la jeune professeure de mathématiques de lui faire confiance.

