The Voice Belgique : Maxime Seclin sort son premier single

En 2014, Maxime Seclin se présente sur la scène des Blind Auditions pour tenter sa chance avec "Let her go", une chanson de Passenger. Originaire de Wemmel, le jeune homme rejoint l'équipe de Marc Pinilla et atteint les Lives.

Après l'aventure, le chanteur partage de nombreuses covers sur les réseaux sociaux. Il se construit une communauté de fans et récolte des milliers de vues sur Youtube.

Cette année, Maxime prépare un EP et délivre un premier titre inédit, intitulé "Vivre".

Visionnez le clip de la chanson ci-dessous !