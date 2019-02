The Voice Belgique : Maureen sur les pas de François l'Embrouille ?

Si malheureusement aucun des deux Talents ne continue l’aventure, Valentin et Angelo se souviendront longtemps de leur passage à The Voice Belgique, notamment grâce à Maureen et ses caméras cachées dignes des plus grands !

Souvenez-vous, lors de la deuxième soirée des Blinds c’est Valentin, le frère jumeau d’un ancien Talent, qui se faisait piéger par un faux policier. Cette semaine, c’est à Angelo de faire les frais des blagues de Maureen. Cachée dans le coffre d’une voiture, elle lui annonce sur son lieu de travail devant tous ses collègues qu’il est pris pour les Blinds !

Découvrez cette belle surprise en images, suivie de la prestation d’Angelo, une reprise de 'Skin' de Rag'n Bone Man. Notant son talent et son énergie, les coachs ne se sont toutefois pas retournés cette fois-ci.