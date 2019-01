The Voice Belgique : Matthew supplie Ola de rejoindre son équipe !

On a rarement vu Matthew déployer autant de moyens pour convaincre un Talent. "Je vais parler jusqu’à ce que je sois certain que je t’ai dans mon équipe !" prévient-il.

Avec quatre buzz à son actif, le jeune Carolos de 19 ans a transporté le plateau avec sa reprise d’Ed Sheeran. Au point que Matthew le supplie de rejoindre son équipe…

"Je n’arrive même plus à parler, je ne sais plus ce que je dois dire ! C’est une évidence tu dois venir chez moi. […] Généralement je parle mieux, j’arrive plus ou moins à encadrer mes idées, mais là émotionnellement je peux plus, c’est trop chargé. Il faut vraiment que tu viennes dans mon équipe."

Le coach est véritablement à court de mots ! Un coup de foudre artistique évident auquel Ola ne sera pas resté insensible, il décide de continuer l’aventure avec un Matthew soulagé. "Je suis épuisé, mais je suis complètement euphorique."

