The Voice Belgique : Matthew Irons évoque sa collaboration avec d’anciens Talents

Impossible d’évoquer d’anciens Talents sans parler de Valentine Brognion, la grande gagnante de la saison 7 qui a bouleversé le public tout au long de l’aventure. Et ce sont de bonnes nouvelles qu’a partagées son ancien coach.

"On a bossé sur quelques petits trucs. Je ne vais pas trop en parler parce que c’est pas à moi de le faire, c’est à elle de présenter son projet quand elle voudra le présenter et comment elle voudra le présenter. Mais elle est occupée à faire des choses ça je peux le dire, et ça prendra le temps qu’il faut. Tout le monde qui a déjà travaillé avec Valentine se rend compte que c’est quelqu’un d’extrêmement brillant, cérébrale et qui prend le temps de faire les choses bien."

On se réjouit de découvrir le nouveau chapitre de son parcours musical !