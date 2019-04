The Voice Belgique : Mattéo se confie sur son parcours et ses projets futurs

Tu as parlé du saut à l’élastique… Était-ce ton pire souvenir ?

Non, le pire c’était avant les Duels avec Arthur parce qu’on a pris ça comme un vrai duo mais quoi qu’il arrive, on était déjà triste car on savait qu’on ne serait plus dans la même équipe. On est devenu pote, c’est très cool. On va faire des trucs ensemble niveau musical et avec d’autres aussi.