The Voice Belgique : Maëlle fascine les coachs avec un titre revisité de Britney Spears

Maintes fois revisité, le titre 'Toxic' a trouvé un nouveau souffle sur le plateau des Blind auditions grâce à Maëlle qui a su imposer sa version acoustique, un mélange de "caractère" et de "sensualité" pour citer les coachs.

Vitaa, Slimane et Matthew ne se sont pas trompés en se retournant sur le grain de voix envoutant de la jeune femme de 19 ans donnant lieu à une belle bataille.

"J’ai entendu une femme de caractère, c’est ce que j’aime chez les chanteuses. J’ai vraiment envie d’avancer avec toi. Je pense que c’est dans mon équipe que tu vas faire les plus grandes choses." avance Vitaa qui sera rejointe dans ses arguments par Slimane. "J’ai trouvé que tu avais un caractère exceptionnel, j’aime bien ce genre de chanteuse aussi, ça me fascine." note-t-il.

Mais c’est Matthew qui se démarquera en lui promettant de tout faire pour réaliser ses rêves ! Il a été séduit par les envolées du jeune Talent et de l’arrangement qu’elle a proposé. "Tu es arrivée avec une idée, un concept. Tu as pris un morceau et tu en as fait autre chose. C’est hyper intéressant, ça montre déjà une super créativité, une personnalité."

Redécouvrez la prestation de Maëlle ci-dessous.