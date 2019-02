The Voice Belgique : les Talents retenus du cinquième Blind

John Lemoine

Voix puissante à l’appui, John a secoué le plateau avec sa reprise de Led Zeppelin qui a su convaincre Typh Barrow, seule à se retourner.

"Quel paradoxe entre ta voix et ce que tu dégages sur scène, ne peut-elle s’empêcher de remarquer. J’ai l’impression que tu t’excusais d’être là. C’est déjà le premier truc sur lequel on va bosser. Mais le plus important c’est qu’on est à The Voice et tu as une vraie signature vocale."