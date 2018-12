The Voice Belgique : les premières impressions des coachs

The Voice Belgique : rencontre avec les coachs de la saison 8 - © Tous droits réservés

Pour sa 8e saison, The Voice Belgique peut toujours compter sur la générosité et la technique du leader de Puggy, Matthew Irons.

Cette année, il bien l'intention de déployer énergie et ambition pour conserver son titre de coach gagnant obtenu en saison 7 avec Valentine Brognion.

De quoi faire peur à ses camarades qui s’en méfient déjà. "Il a un vrai parcours musical en Belgique et beaucoup de Belges veulent aller dans son équipe, souligne Vitaa. Il est très technique et il sait ce qu’il fait. Et puis, il a gagné l’année dernière..."

Fairplay mais surtout avec l'humour qu'on lui connaît, le chanteur s’est dit prêt à rempiler uniquement pour "laisser une chance à Slimane et à Vitaa d’avoir leur revanche".

Plus sérieusement, Matthew participe avant tout à l’émission pour permettre aux Talents de s’accomplir. "Le plus important c’est le rapport avec les Talents, de pouvoir réaliser de belles choses et de se mettre à leur disposition pour qu’ils sortent gagnants de cette aventure."

Et cette année, le niveau des Talents a déjà de quoi l'impressionner...