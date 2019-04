The Voice Belgique : les finalistes ouvrent la finale de manière explosive !

The Voice Belgique, c'est déjà presque fini ! Et cette grande soirée de finale n'aurait pas pu mieux commencer qu'avec nos quatre derniers Talents encore dans la course.

Charlotte Foret pour la team Matthew Irons, Guillaume Vermeire pour la team Slimane, Nicholas Brynin pour la team Vitaa et Mattéo Terzi dans la team Typh Barrow sont nos quatre finalistes.

Réunis sur scène, c'est avec l'un des plus grands tube de Prince qu'ils ont donné le coup d'envoi du sixième et dernier Live et enflammé le plateau de The Voice. Leur reprise explosive est à revoir ci-dessous.

