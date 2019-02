The Voice Belgique : les derniers Talents sélectionnés pour les Duels

Baptiste Guidicelli

Plus que déterminée à compléter son équipe avec le jeune chanteur de 26 ans, Vitaa a sorti ses meilleures armes pour le convaincre… et va jusqu’à lui promettre une place aux Lives !

Fan de la chanteuse depuis son adolescence, il n’en faudra pas plus pour séduire le jeune homme dont l'impressionnante prestation n’a pas non plus laissé Typh et Slimane indifférents.