The Voice Belgique : les coachs très émus après la prestation de Sophie

Audition réussie pour Sophie, Talent de 21 ans venu de Bastogne, alors que c’est la toute première fois qu’elle montait sur scène. "C’est très dur pour moi de chanter devant des personnes." reconnait-elle alors que Slimane et Typh sont retournés, bien que tous aient été touché par sa sensibilité sur le titre 'Dis quand reviendras-tu ?'.

"On a tous ressenti un truc fort" note Matthew, honteux de ne pas avoir appuyé sur le buzzer. "Tu sais transporter les gens au-delà du temps, dans un autre monde avec une habilité incroyable."

Typh, quant à elle, a été intriguée par la jeune femme qui a véhiculé tant d’émotions pour son si jeune âge : "Tu as une fêlure dans la voix qui a l’air d’être à l’image de ce que tu as vécu et en même temps tu es toute jeune. Je me pose plein de questions sur toi, sur ton histoire. Les mots me manquent "

Ramené à l’époque où il se produisait dans les bars, Slimane a littéralement été transporté par la jeune femme qui le choisit comme coach. "Elle a tout, l’émotion, la technique et en plus de ça elle le sait même pas, je trouve ça trop beau."

Revivez la prestation de Sophie ci-dessous.