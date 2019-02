The Voice Belgique : les coachs ont fait le plein de Talents hauts en couleur !

Les équipes affichent enfin complet !

Matthew est le premier à avoir remplie la sienne avec son dernier Talent, Samir Ziatt. Le choix n’avait pas été simple pour ce dernier alors qu’ils avaient partagé ensemble un trio enflammé avec Typh Barrow sur un grand classique de la soul '(Sittin’ on) the dock of the bay'.

Typh a quant à elle trouvé son bonheur auprès de Jeremy Charron qui a convaincu grâce à sa riche palette vocale, et de Mâcha Smets à l’énergie communicative.

Il lui restait également deux places et c’est avec deux Talents tout en contraste que Vitaa achève les Blinds. Elle a été touchée par la douceur de Louise Ludik et la puissance de Baptiste Guidicelli.

Enfin, si Slimane regrette de n’avoir pu accueillir l’atypique Léopold dans son équipe, c’est parce qu’il avait craqué un peu plus tôt pour la sublime voix de Zainab Ghamrane et du touchant Youri Tilman, son buzz de cœur.

Qui de cette nouvelle fournée de Talents accédera aux Lives ? Place d’abord aux Duels dès le mardi 19 février à 20h20 sur La Une.