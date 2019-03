Exclu The Voice Belgique : le choc de Charlotte et Sophie face à la supercherie de Matthew

Matthew Irons était d'humeur farceuse pour son dernier Duel de la saison !

Avant de dévoiler le vrai titre que Sophie et Charlotte interpréteront sur le ring, le coach leur a fait croire qu'elles devraient s'attaquer à un tube monumental de Whitney Houston... 'I Will Always Love You' ! Un succès planétaire issu du film 'Bodyguard' écoulé à 20 millions d'exemplaires qui a de quoi donner quelques sueurs froides à Charlotte, alors que Sophie imagine déjà une revisite folk.

Qu'elles se rassurent, ce n'est pas ce morceau que Matthew leur réserve réellement. Que chanteront-elles pour leur Duel ? Qui obtiendra son ticket pour les Lives ? Découvrez un premier extrait de leur prestation ici. Pour le reste, rendez-vous ce mardi 12 mars à 20h20 sur La Une.