The Voice Belgique : le "buzz de cœur" de Slimane

Vous n’avez manqué aucune saison de The Voice Belgique ? Alors vous vous souvenez sûrement de Youry Tilman, venu tenter sa chance en 2014 lors de la saison 3.

Alors qu’aucun fauteuil ne s’était retourné la première fois, il a décroché un buzz de cœur de Slimane lors de sa nouvelle tentative sur le titre 'Riche' de Claudio Capéo. Un titre sur mesure pour ce papa de 7 enfants qui a touché le coach.

"On parle beaucoup de technique, de folie, mais ça fait aussi du bien des gens qui chantent juste avec leur cœur." s’est-il exprimé.

"Buzz de cœur", encore une expression volée à son ancienne camarade Bj Scott qui manque grandement à tous cette saison. "Hi baby, we miss you so much" a-t-il adressé à la "mama" de The Voice.