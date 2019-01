The Voice Belgique : le bébé d'un Talent vole la vedette !

C’est un Talent pas comme les autres qui s’est retrouvé sur la scène des Blind auditions… Pietro, un an, le plus jeune Talent de The Voice Belgique ? Pas tout à fait, mais il semble bien parti !

Mattéo Terzi et ses quatre buzz sont tout simplement passés au second plan lorsque son fils est venu le rejoindre pour l’aider dans son choix ! Et pendant que Pietro essaye de voler tantôt le micro, tantôt la guitare de son papa, ce dernier se trouve dans une position difficile, il ne sait pas qui choisir.

Si sa première idée se portait sur Matthew Irons, les arguments de Typh l’ont chamboulé. C’est avec elle qu’il continue l’aventure. Un beau moment d’émotion et de suspense, de sa reprise de 'Let her go', à son choix de coach, en passant bien sûr par la présence de son bout de chou qui a illuminé le plateau.

The Voice Belgique vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h20 sur La Une.