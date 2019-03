The Voice Belgique : la prestation qui fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Le Talent de l'équipe de Typh Barrow a enflammé au plateau avec sa reprise insolite de 'Copines' d'Aya Nakamura, la star de 23 ans qui fait sensation. Un choix qui a suscité des réactions en masse sur les réseaux sociaux et que Thomas doit notamment à sa communauté sur Instagram.

"J’ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, je me suis mis à faire des reprises, expliquait-il avant de monter sur scène. Ça m’a aidé pour le choix de chanson, puisque ce sont des chansons qui ont bien marché sur Instagram que je vais chanter au Live..." Pour un résultat à la hauteur !

"J'adore cette version", "Mieux que la version originale", "Je suis fan d'Aya... et de Thomas maintenant", "Super reprise. Un coup de cœur" a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux.

Petit clin d’œil à Vitaa

Sa prestation décoiffante a même fait danser les coachs ! "Ce n’est pas évident de faire ce genre de titre et tu l’as fait avec une simplicité et une facilité" a commenté Vitaa. Cette dernière a également remercié le Talent et sa coach pour le clin d’œil à sa première chanson en featuring avec le rappeur Dadoo, le titre 'Plus bonne'.

"Merci pour le clin d’œil. Effectivement, c’était la toute première chanson sur laquelle j’ai chanté qui a été commercialisé. Ça m’a beaucoup touché, je m’y attendais pas du tout."

Après sa première prestation de feu, Thomas sera de retour lors du troisième Live. En attendant, rendez-vous le mardi 26 mars à 20h20 sur La Une pour découvrir les 16 prochains Talents à se produire sur scène, avec la présence de Bigflo & Oli.