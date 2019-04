The Voice Belgique : la prestation qui explose les records sur les réseaux sociaux !

Les internautes n'avaient de likes et commentaires que pour Ola mardi dernier après sa reprise de 'Can't Hold Us' lors des quarts de finale !

"Passer des Beatles à Macklemore avec autant d'aisance et de façon aussi parfaite, c'est quand même étonnant. Ola surprend à chaque émission." ; "Juste impressionnant (et super attachant) ce "ptit gars"" ; "Magnifique prestation - il nous bluffe à chaque fois" ; ou encore "A star is born"... font partie des nombreux messages que l'on peut lire sur notre page Facebook.

Un showman est né !

De nature timide au début de l'émission, les téléspectateurs n'ont pas non plus manqué de relever sa belle transformation : "Il assure, ses prestations sont au top et il prend de plus en plus d’assurance" ; "Wahou aujourd'hui il s'est lâché magnifique".

Pour mériter ce succès, Ola a créé la surprise en se mettant au rap et à la danse dans une tenue de scène mémorable. Même les coachs étaient unanimes !

"Il est hallucinant, quel showman" a commenté son coach Matthew, tandis que Vitaa s’est dite "très impressionnée par son swag" et l’a comparé à un papillon qui sort de sa chrysalide. "Il y a un peu toutes les fées qui sont sur toi" a ajouté Slimane qui lui promet un bel avenir.

Ola revient le mardi 16 avril sur La Une pour défendre sa place en finale face à Charlotte. Cette dernière s'est également démarquée en étant le choix des internautes pour interpréter son morceau en session acoustique sur Pure.