The Voice Belgique : la prestation qui a électrisé le plateau

Reprendre du Lady Gaga, et particulièrement le titre 'Shallow' issu du film 'A Star Is Born' qui retrace l’histoire d’une chanteuse montante, telle était la revanche de Charlotte Foret mardi dernier sur la scène de The Voice.

Alors qu’on lui avait déconseillé le chant à l’âge de 11 ans, la jeune femme a montré à tous qu’elle avait eu raison de continuer sa passion. Un moment chargé en émotions qui s’est ressenti sur le plateau et qui a transpercé l’écran !

Ce n’est pas son coach Matthew qui a dit le contraire :

" Je suis un peu sans voix. Dans tes bas tu commandes un respect, dans tes aigus et tes envolées tu impressionnes mais tu as toujours dans ta sincérité une grâce incroyable. Tu avais l’air tellement heureuse quand tu es arrivée, et je suis hyper ému. Bravo ! C’était magnifique ! "

Revivez sa performance ci-dessous. Sauvée par le public, Charlotte revient dans The Voice Belgique ce mardi 9 avril à 20h15 sur La Une.