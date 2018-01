The Voice Belgique : Gautyer, un "talent" de deux mois déjà sur scène

Le nouveau-né de Woody Wittock, talent de cette septième saison, s'est invité sur le plateau lors du premier Blind, mardi soir. Avec sa maman Cindy, Gautyer est venu féliciter son papa qui a récolté quatre buzz et rejoint l'équipe de BJ Scott.

Le bébé a pu rencontrer le public, les coachs, et surtout "Tonton Slimane" qui a tenu à le prendre dans ses bras. Woody Wittock avait dédicacé sa prestation, une reprise de "Under the Same Sun" de Ben Howard, à son enfant.