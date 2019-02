The Voice Belgique : enchantée, Typh récupère son premier buzz de l'aventure !

Il était son tout premier buzz de l’aventure, mais il lui était passé sous le nez en filant dans l’équipe de Slimane… Qu’à cela ne tienne, Typh Barrow a profité de la règle du Talent Volé des Duels pour récupérer Thomas Alfra dans son équipe !

Souvenez-vous, le jeune Talent était la première voix de la saison 8 à s’être fait entendre lors des Blinds auditions. Il avait retourné le plateau avec une version très personnelle de 'J’aime regarder les filles' et s’était vu qualifier de crooner des temps modernes par la petite nouvelle coach de la saison qui dégainait le buzzer pour la première fois.

Trois buzz à son actif, Thomas était reparti dans l’équipe de Slimane qui l’a opposé ce mardi soir à la jeune Zainab lors des Duels. Si la chanteuse s’est révélée lors de l’épreuve et a reçu les préférences de Matthew, Vitaa et de son coach, Typh est restée fidèle à son premier coup de cœur… et ne s’est pas fait attendre pour actionner le buzzer des Talents Volées. Plus que ravie, elle lui offre l’opportunité de continuer l’aventure.

Suivez ce lien vers la prestation de Thomas et Zainab sur le titre 'Paris-Seychelles'.