The Voice Belgique : découvrez en exclu la prestation de Juliette et Muriel D'ailleurs

Quand deux ovnis se retrouvent sur la scène de The Voice Belgique, ça donne ça ! Un beau moment de grâce hors du temps porté par Juliette et Muriel, deux pépites de la team Slimane, sur le titre 'Soon We'll Be Found' de Sia.

Découvrez dès à présent un extrait de leur prestation ci-dessous. Pour le reste, rendez-vous ce mardi 5 mars à 20h20 sur La Une. Qui l'emportera ? Slimane semble avoir fait son choix !