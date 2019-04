The Voice Belgique : les anecdotes de Charlotte sur ses incroyables tenues de scène

Charlotte, c’est une grande voix, de l’intensité et du talent à revendre… Mais c’est aussi un charisme fou sur scène sublimé par des tableaux et des tenues toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Tout au long de l’aventure, Charlotte s’est démarquée par ses looks forts. Notre gagnante aurait-elle des talents de stylisme cachés ?

"J’adore la mode, je suis une grande fan" nous explique-t-elle, ravie d’avoir pu s’éclater avec Amke Rijkenbarg, la styliste de l’émission. "Elle fait du super boulot, elle prend énormément de temps pour confectionner nos tenues. Ça l’amuse de pouvoir faire des tenues un peu plus extravagantes pour moi. Et comme on s’entend bien niveau stylisme, on arrive à sortir des choses assez étonnantes pour chaque prestation".