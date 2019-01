The Voice Belgique : ce Talent va-t-il détrôner Whitney Houston ?

Accompagnée de ses premiers fans, Iris ne manque certainement pas de soutien en ce qui concerne sa participation à The Voice Belgique !

"Elle a une voix hors du commun, quand elle chante ça vous touche" confie sa sœur, avant que son meilleur ami ne monte d’un cran avec une belle comparaison. "Vous avez juste à la regarder et ça vous rappelle quelqu’un de déjà connu, Whitney Houston !"

Fou rire avec Maureen et Jess !

Mais l’admiration qu’ils portent à Iris est à son comble lorsque celle-ci s’apprête à monter sur scène : "Elle a un niveau tellement élevé qu’on sait déjà que c’est elle The Voice… Je pense qu’elle va détrôner Whitney Houston" plaisante à demi sa cousine, sous les rires de ses amis.

Autre ambiance de l’autre côté du plateau, Iris concentrée, donne tout sur une reprise de 'Take me to church' qui a transporté Typh Barrow. "Tu as continué à humaniser cette chanson tout en l’emmenant dans ton truc. Il y a beaucoup de gospel dans ta voix. Ta voix est assez habitée" lui dit-elle.

Pour ensuite mieux décompresser en coulisses avec notre animatrice Jess pour la séquence Stories not sorry ! On a sélectionné un passage rien que pour vous, régalez-vous...