The Voice Belgique : à 16 ans, la sensibilité de Louise touche Vitaa

Venue tenter sa chance sur la scène de The Voice avec un titre qui parle d’acceptation de soi, Louise a conquis le cœur de Vitaa.

Touchée par sa douce voix et sa fragilité, elle n'a pu cacher son étonnement lorsqu’elle découvre l’âge du Talent, âgée de 16 ans à peine. "A 16 ans tu chantes comme ça... et vous n’avez pas buzzé !" hèle-t-elle ses camarades.

Pour Slimane, la jeune femme mérite amplement sa place dans l’aventure et n’aurait pu trouver meilleure coach que Vitaa. Elle peut néanmoins se vanter d’avoir un buzz de cœur de sa part.

"Je sais ce que mon amie Vitaa sait faire avec ce genre de voix et avec ce genre de personnalité vocale, et je suis sure qu’elle va faire un meilleur travail que ce que j’aurais pu faire avec toi. Sache que même si je ne me suis pas retourné, tu as un buzz de cœur de ma part."

"Avec les voix comme ça, on peut faire plein de choses" s'est réjouie déjà Vitaa. Vivement les Duels pour le découvrir. Rendez-vous dès le mardi 19 février à 20h20 sur La Une.