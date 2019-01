The Voice Belgique : Slimane vous explique la nouvelle règle du coach bloqué

Si les coachs auront moins de temps pour se décider, rassurez-vous, la nouvelle règle peut aussi se révéler avantageuse pour tout le monde. "Ça nous permet d’aller titiller les Talents qui instinctivement ne seraient pas venu dans nos teams" raconte Slimane qui a vu un "ovni" rejoindre son équipe grâce au coach bloqué.

"En plus de ça, ça prouve aussi au Talent à quel point on a envie qu’il soit dans notre équipe, parce qu’on a droit de l’utiliser qu’une fois le bloque. Si on l’utilise pour un Talent, c’est que vraiment on a envie de travailler avec lui."

"Ça change le champ des possibles, conclut-il. Ça rajoute beaucoup de rythme à l’émission".

Cette année plus que jamais, de grands moments de tension sont en perspective ! Rendez-vous tous les mardis dès le 8 janvier sur La Une.