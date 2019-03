Slimane vole la place de Maureen dans The Voice Belgique

Mardi dernier, tout était permis lors du premier direct de The Voice Belgique. Et Slimane en a profité pour faire quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait avant... Voler la place de Maureen Louys et lancer la coupure pub ! "J’aimerais trop lancer une pub. Je l’ai jamais fait de ma vie, ça me ferait trop kiffer." L'animatrice a-t-elle du souci à se faire ? Jugez par vous-même.

The Voice Belgique revient sur vos écrans le mardi 26 mars à 20h20 sur La Une. Bonne nouvelle, les anciens coachs Bigflo & Oli seront de la partie. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte.