Slimane : "on va aller de plus en plus loin en tant que coach"

Que pensez-vous du niveau des Talents cette saison ?

Vraiment incroyable avec encore plus d’ovnis, de Talents extraterrestres qui sortent de nulle part. Ça promet des beaux Duels, des beaux Lives, on a tous hâte de pouvoir travailler avec eux parce que tous offrent une proposition et ça fait du bien.

Changement de stratégie cette année, le "buzzer fou" c’est fini ! Slimane est-il devenu plus exigeant ?

Je ne sais pas si c’est de l’exigence, c’est peut-être un peu plus de sagesse et de réflexion avant de buzzer. Même si parfois je le fais assez instinctivement, j’y suis allé rapidement. Mais j’essaye de me contrôler un peu plus.

La nouvelle règle du coach bloqué, vous en pensez quoi ?

Moi je suis fan de cette nouveauté (rires). Je suis super content, ça m’a permis de choper un super Talent, je suis passé à côté d’un super Talent aussi… Mais ça crée du mouvement dans l’émission, du rythme et puis on rigole bien.