Slimane complice d'une demande en mariage exceptionnelle !

"Ça a été un moment extraordinaire ! Slimane nous a ensuite reçus dans sa loge. On a pu le remercier mais on était encore sous le coup de l'émotion, on ne réalisait toujours pas ce qu’il venait de se passer."

De cette soirée magique, Olivier n'a qu'un regret, ne pas avoir su remercier l'artiste comme il se doit... Qu'à cela ne tienne, il lui adresse un message aujourd'hui :

"J'avais prévu de vous remercier sur scène pour ce que vous avez fait pour ma femme. A travers les émotions, je n'ai été capable de plus rien après le 'oui', que j'ai entendu grâce à vous. Je n'ai pas non plus réalisé vos paroles qui ont suivi, et j'ai repris mes esprits sur la chanson que vous nous avez dédié. A travers les images des réseaux sociaux, je réalise à présent la grandeur de votre geste et de votre cœur. Il n'y a pas de mots pour vous remercier."

C'est chose faite !